Боррель отметил, что остановка "Северного потока 2" не входит в компетенцию ЕС

Строительная площадка Nord Stream 2 в Германии Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Прекращение проекта "Северный поток 2" как реакция ЕС на случившееся с российским оппозиционером Алексеем Навальным не входит в компетенцию Евросоюза, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Некоторые из вас говорят, что надо положить конец будущему "Северному потоку". Еще раз: это не входит в нашу компетенцию", - сказал Боррель, выступая с заключительным словом после дебатов во вторник в Европейском парламенте об инциденте с Навальным.

"(Европейская) комиссия никогда не выражала большого энтузиазма относительно этого газопровода", - добавил Боррель.

Высокопоставленные чиновники ФРГ начали допускать отказ от поддержки проекта "Северный поток 2" после отравления российского политика Алексея Навального фосфорорганическим ядовитым веществом из группы "Новичок". К выводу об отравлении именно этим ядом ранее пришла военная лаборатория Бундесвера в Германии.

7 сентября представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сказал, что канцлер Ангела Меркель не исключает вероятность того, что позиция Берлина по проекту "Северный поток 2" может быть увязана с ответом на ситуацию с Навальным.

14 сентября Зайберт заявил, что факт использования "Новичка" в отношении оппозиционера, кроме лаборатории Бундесвера, подтвердили еще две независимых лаборатории в Швеции и во Франции. Он также сообщил, что пробы Навального поступили в ОЗХО и эта организация проведет свое исследование.

Бывший посол ФРГ в Москве Рюдигер фон Фрич отметил, что "Россия сама нанесла этот ущерб". "Если Россия намерена еще сверх этого ухудшать отношения (с Германией - ИФ), то должна тщательно взвесить свои интересы", - сказал фон Фрич.

"Тот, кто сам украл, потом очень громко кричит, показывая руками в другую сторону. Мы с этим сталкиваемся уже в который раз. Сценарий один и тот же: ответные обвинения, перенос бремени сбора доказательств на других, угрозы, высмеивания. Самое главное - лишь бы не проводить расследование, никогда", - сказал дипломат.