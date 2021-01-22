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Сыну Виктора Бабарико продлили арест до 18 февраля

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Срок содержания под стражей Эдуарда Бабарико продлен до 18 февраля, сообщил штаб экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико в пятницу.

"Семь месяцев сын Виктора Бабарико находится в СИЗО КГБ. Срок содержания ему продлили до 18 февраля", - сказано в телеграм-канале штаба.

Виктор Бабарико, который намеревался участвовать в выборах президента Белоруссии, и его сын Эдуард были задержаны и помещены в СИЗО КГБ 18 июня 2020 года. Следствие ранее заявляло, что в "Белгазпромбанке", который возглавлял Бабарико-старший, была создана организованная преступная группа.

Как сообщалось, дело в отношении менеджеров "Белгазпромбанка передано в суд. В рамках уголовного дела обвиняются восемь человек, из них семеро (в том числе Виктор Бабарико) находятся под стражей, один под домашним арестом.

Белоруссия Виктор Бабарико Эдуард Бабарико Белгазпромбанк

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