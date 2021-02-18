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Песков допустил, что Путин и Лукашенко обсудят дело Бабарико

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Если обвинения в адрес Москвы, связанные с делом экс-главы "Белгазпромбанка", бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, подтвердятся, то президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко смогут обсудить это на встрече 22 февраля, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Его спросили, следят ли в Кремле за процессом по делу Бабарико и обвинениями белорусских спецслужб о том, что есть доказательства причастности ко всему неких сил из Москвы.

"Честно говоря, мы обязательно посмотрим, что это были за заявления. Если это действительно так, то, наверное, конечно, будет хорошая возможность и это тоже обсудить на встрече 22 февраля, если это соответствует действительности", - ответил он.

Он добвил, что Кремль никак не комментирует это дело, поскольку не хочет вмешиваться в судебные внутрибелорусские дела.

Верховный суд Белоруссии 17 февраля начал рассматривать дело Бабарико. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и в легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Шесть других бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка и заместителей Бабарико обвиняются в получении взяток в особо крупном размере организованной группой. По версии следствия, бывшие заместители Бабарико получали взятки от бизнесменов за согласие их кредитовать. Бабарико вменяется также совершение в 2018 году финансовых операций по приобретению двух капитальных строений в Минске в целях легализации средств, полученных преступным путем.

Виктор Бабарико был предправления Белгазпромбанка с июля 2000 года до 12 мая 2020 года. Весной 2020 года он решил участвовать в президентских выборах. Когда он собрал необходимое количество подписей в поддержку выдвижения, его задержали и арестовали. После этого ЦИК Белоруссии отказал ему в регистрации кандидатом в президенты.

В июне Комитет госконтроля Белоруссии заявлял о возможной причастности "Газпрома" к противоправной деятельности Белгазпромбанка. Песков тогда же на это ответил, что крупные российские компании, в том числе "Газпром", находятся под защитой государства, и обвинения в их адрес должны быть подкреплены доказательствами.

Александр Лукашенко Белоруссия Минск Владимир Путин Дмитрий Песков Виктор Бабарико Белгазпромбанк Газпром

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