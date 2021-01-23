Новый глава Пентагона и генсек НАТО обсудили ценности и позиции альянса

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Новый министр обороны США Ллойд Остин, кандидатуру которого выдвинул президент Джо Байден и накануне утвердил Сенат, провел телефонную беседу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщил Пентагон.

"Лидеры обсудили важность наших общих ценностей, нынешнюю обстановку в плане безопасности, включая поддержание сильной позиции НАТО в области сдерживания и обороны", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

Стороны также обсудили вопросы, касающиеся миссий в Афганистане и Ираке, и затронули тему предстоящей встречи министров обороны НАТО, договорившись вскоре обсудить этот вопрос более подробно.

"Министр заявил, что надеется на развитие тесных рабочих отношений со Столтенбергом, оба лидера пообещали провести консультации в ближайшие месяцы", - сообщил Пентагон.

В сообщении подчеркивается, что первый телефонный звонок Остина Столтенбергу "свидетельствует о важности для США альянса с НАТО".