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Генсек НАТО и Байден обсудили политику в отношении РФ, КНР и международный терроризм

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора в том числе затронули тему "более напористой" России, говорится в обнародованном во вторник заявлении Североатлантического альянса.

"Они обсуждали ряд вызовов, перед которыми стоит НАТО, такие как борьбу с международным терроризмом, в том числе в Афганистане и Ираке, ведение дел с более напористой Россией, и реакцию относительно влияния на нашу (США и НАТО - ИФ) безопасность от подъема Китая", - отмечается в документе.

Также Столтенберг и Байден согласились вести совместную работу для подготовки саммита НАТО, который должен пройти в Брюсселе позднее в 2021 году.

В свою очередь в администрации США также сообщили, что разговор Байдена и Столтенберга имел место, и что американский президент и генсек НАТО, в том числе, вели консультации по поводу России.

"Президент ... выразил намерение вести консультации и работу с союзниками по полному спектру общих вопросов безопасности, в том числе по Афганистану, Ираку и России", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Кроме этого, в разговоре Байден указал на необходимость уделять внимание таким новым вызовам как изменения климата и угрозы мировому здравоохранению.

НАТО США Россия Китай

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