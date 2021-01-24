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США потребовали от Пекина прекратить давление на Тайвань

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Госдепартамент США призвал Китай прекратить всякое давление на Тайвань.

"Мы настоятельно призываем Пекин прекратить военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань, вместо этого начать конструктивный диалог с его демократически избранными представителями", - говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Неда Прайса.

Его заявление последовало после того, как тайваньские власти сообщили, что восемь бомбардировщиков и четыре истребителя ВВС КНР вошли в юго-восточную опознавательную зону ПВО Тайваня в субботу.

Прайс отметил, что "Соединенные Штаты с обеспокоенностью отмечают продолжающиеся попытки КНР запугать своих соседей".

"Мы будем вместе с нашими друзьями и союзниками работать над общим процветанием, защитой безопасности и ценностей в Индо-Тихоокеанском регионе. Это включает в себя углубление наших связей с демократическим Тайванем", - подчеркивается в заявлении.

Прайс сказал, что США "будут и впредь поддерживать мирное урегулирование вопросов, связанных с (Тайваньским - ИФ) проливом, в соответствии с пожеланиями и наилучшими интересами народа Тайваня".

Он добавил, что Вашингтон "будет и впредь оказывать Тайваню помощь в поддержании достаточного потенциала самообороны".

Китай Тайвань США

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