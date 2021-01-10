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Помпео объявил об отмене самоограничений США на развитие отношений с Тайванем

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - США с этого момента отказываются от каких-либо установленных Вашингтоном самостоятельно ограничений на поддержание контактов с Тайванем, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Сегодня я объявляю, что я отменяю все эти самоограничения. Ведомства исполнительной власти должны считать все "руководства по контактам" в отношении Тайваня, ранее выданные госдепартаментом в рамках полномочий (прежних - ИФ) госсекретарей, утратившими законную силу", - говорится в заявлении Помпео, распространенном Госдепом.

"Администрация США предпринимала эти действия (по ограничению связей - ИФ) в одностороннем порядке в попытках угодить коммунистическому режиму в Пекине. Больше так не будет", - отметил госсекретарь.

Он напомнил, что Вашингтон поддерживает отношения "с неофициальными партнерами" по всему миру, включая Тайвань, и выразил уверенность в том, что США и Тайваню, разделяющим ряд общих ценностей, не должны служить помехой препятствия со стороны самих США.

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