Президент Португалии Ребелу ди Соуза добился переизбрания

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза, по предварительным данным, одержал уверенную победу в первом туре выборов и добился переизбрания, сообщает газета "Диариу ди Нотисиаш".

Согласно прогнозам португальских СМИ, опубликованным после закрытия избирательных участков, за действующего президента проголосовали от 55% до 62% избирателей.

Ближайший его соперник – Анна Гомеш от Соцпартии, может рассчитывать на 13%-17%голосов.