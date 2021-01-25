В США разработали безболезненную альтернативу взятию крови из вены

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Специалисты Инженерной школы Маккелви при Вашингтонском университете в Сент-Луисе разработали микроигольный пластырь, который можно наносить на кожу и захватывать интересующий биомаркер, сообщает портал Medical Xpress.

"Пластырь может стать альтернативой процедуре взятия крови из вены, говорится в публикации. "Взятие крови - это не весело", - отмечается в сообщении.

Технология имеет низкую стоимость, полностью безболезненна, проста в использовании для клинициста или самих пациентов и может устранить необходимость поездки в больницу только для взятия крови. Пластырь проникает в кожу на глубину не более 400 микрон и не касается сенсорных нервов.

Исследование было проведено в лаборатории Шриканта Сингаманени, профессора Lilyan & E. Lisle Hughes на кафедре машиностроения и материаловедения.

"Поиск биомаркера с помощью этих микроигольных пластырей похож на анализ крови. Но вместо того, чтобы использовать раствор для поиска и количественного определения биомаркера в крови, микроиглы непосредственно захватывают его из жидкости, окружающие наши клетки в коже, которая называется дермальной интерстициальной жидкостью (ISF)", - говорится в публикации.

Также отмечается, что высокая чувствительность метода обеспечивается специальными флуоресцентными метками, благодаря которым сигнал биомаркеров целевых белков светился примерно в 1400 раз ярче, чем при использовании обычных флуоресцентных меток, и становился обнаружимым даже при низких концентрациях.

Специалисты полагают, что разработка была бы полезной, например, для исследователей, работающих над вакцинами от COVID-19, которые должны знать, производят ли люди "правильные" антитела и как долго, а также в экстренных случаях - врачи скорой помощи могут использовать микроигольчатый пластырь для определения тропонина - биомаркера, указывающего на инфаркт миокарда.