Песков констатировал снижение квалификации источников англосаксонских СМИ

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что выход публикации в Financial Times об усилении влияния силового блока в Кремле, это результат снижения квалификации источников англосаксонских СМИ.

"Скажем так: это такие упражнения псевдоспециалистов по нашей стране, которые очень часто не имеют ничего общего с реальностью, - сказал он. - В целом мы констатируем сейчас, что, конечно, у источников англосаксонских СМИ, в том числе и Financial Times, существенно понизилась квалификация специалистов по нашей стране. Они продолжают свою работу, они высказывают мнение, но их квалификация сейчас существенно понизилась, и, к нашему сожалению, понизилась степень понимания реальных процессов в нашей стране".

Песков заверил, что российская сторона готова терпеливо разъяснять всем желающим то, что происходит в стране.