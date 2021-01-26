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Российские эксперты в среду начнут проверку аэропорта Хургады

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Хургады в Египте 27 января примет российских специалистов по безопасности, которые проинспектируют воздушную гавань, сообщает газета Egypt Independent.

"В среду международный аэропорт Хургады примет российскую делегацию, которая в течение пяти дней проверит соблюдение мер безопасности в залах вылета и прилета, понаблюдает за процедурой обработки багажа пассажиров и размещением сотрудников службы безопасности аэропорта. Кроме того, в связи с распространением COVID-19 российские специалисты проверят соблюдение санитарных мер для защиты путешественников", - пишет издание.

Как отмечает Egypt Independent, визит делегации пройдет в рамках инспекционных поездок в Египет для проверки аэропортов курортов перед возобновлением авиасообщения.

"Сотрудники безопасности проверят кейтеринг аэропорта Хургады, а также все системы видеонаблюдения и соблюдение правил безопасности на взлетно-посадочных полосах", - пишет газета.

По итогам проверки российские специалисты встретятся с представителями министерства гражданской авиации Египта, затем представят отчет в Росавиацию.

Ранее источник в Египте сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" о надеждах на возобновление чартерного авиасообщения РФ с египетскими курортами уже в марте, причем решение должно быть вынесено по результатам запланированной на этой неделе инспекции.

Россия в сентябре 2020 года возобновила авиасообщение с Каиром, регулярные рейсы выполняют авиакомпании "Аэрофлот" и Egypt Air. Для въезда необходим тест на коронавирус, карантин проходить не нужно.

Чартерные программы на курорты Египта не выполняются более пяти лет - после взрыва российского самолета над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года.

Египет Хургада

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