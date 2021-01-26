Израиль поможет палестинцам получать у РФ вакцину от COVID-19

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Палестинская национальная администрация (ПНА) сообщила Израилю о своем желании приобретать у РФ вакцину от коронавируса COVID-19, и получит помощь в этом вопросе, заявил в СБ ООН постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан.

По его словам, ПНА проинформировала Израиль, что намерены приобрести вакцину у российского правительства, и Израиль объявил, что он будет способствовать ее передаче.

На прошлой неделе онлайн-портал израильского издания "Едиот Ахронот" сообщал, что ПНА должна была уже в минувший вторник, 19 января, получить первую партию из 5 тыс. доз российской вакцины "Спутник V".

По данным издания, палестинские власти запросили и получили помощь правительства Израиля в передаче вакцин, предоставленных Москвой. До этого министерство здравоохранения ПНА одобрило экстренное применение российской вакцины.