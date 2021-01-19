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Палестинцы получат 5000 доз вакцины "Спутник V"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Палестинская национальная администрация 19 января должна получить первую партию из 5000 доз российской вакцины "Спутник V", пишет израильское издание "Едиот Ахронот".

По его сведениям, правительство Израиля по запросу палестинских властей согласилось помочь в перевозке препарата.

Российская сторона пожертвовала вакцину палестинцам, пишет издание. Палестинский Минздрав на прошлой неделе дал экстренное разрешение на применение "Спутника V".

В ноябре посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль рассказал журналистам о переговорах о закупке этой вакцины для Палестинской автономии.

Вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована в Сербии, Аргентине, Белоруссии, Туркменистане, Боливии, Алжире, Венесуэле и Парагвае.

Хроника коронавируса. Январь.

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С начала пандемии коронавируса COVID-19 число заразившихся коронавирусом в мире превысило 95 млн. На фото: тестирование в Куала-Лумпур, Малайзия.
Хроника 09 января 2020 года – 19 января 2021 годаПандемия коронавируса
ПНА Израиль коронавирус Спутник V

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