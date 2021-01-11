Палестина зарегистрировала вакцину "Спутник V"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Палестина зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

В сообщении фонда подчеркивается, что регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства.

По аналогичной процедуре вакцина "Спутник V" ранее была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии и Алжире. Также вакцина одобрена для применения в Белоруссии.

"Поставки "Спутник V" в Палестину намечены на I квартал этого года, первая партия вакцины поступит в государство в течение месяца. Поставки будут обеспечены благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах", - говорится в сообщении.