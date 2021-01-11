Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:19Заразились
на 11.01В России 3 425 269+23 315В мире 90 281 429+647 111

Палестина зарегистрировала вакцину "Спутник V"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Палестина зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

В сообщении фонда подчеркивается, что регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства.

По аналогичной процедуре вакцина "Спутник V" ранее была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии и Алжире. Также вакцина одобрена для применения в Белоруссии.

"Поставки "Спутник V" в Палестину намечены на I квартал этого года, первая партия вакцины поступит в государство в течение месяца. Поставки будут обеспечены благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах", - говорится в сообщении.

Хроника 09 января 2020 года – 11 января 2021 годаПандемия коронавируса
Палестина коронавирус РФПИ Спутник V

Новости по теме

Новости

Мелания Трамп осудила беспорядки в здании Конгресса

Мелания Трамп осудила беспорядки в здании Конгресса

Мадрид не получил новую партию вакцины от COVID-19 из-за снегопада

Мадрид не получил новую партию вакцины от COVID-19 из-за снегопада

Меркель сочла проблематичной блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях

Меркель сочла проблематичной блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях

Бывшему послу США в Москве предложили возглавить ЦРУ

Пандемия коронавируса

В Японии нашли штамм COVID-19, отличный от обнаруженного в Британии и ЮАР

В Японии нашли штамм COVID-19, отличный от обнаруженного в Британии и ЮАР

Бидзина Иванишвили объявил об уходе из политики

Что случилось этой ночью: понедельник, 11 января

Жапаров побеждает на выборах президента Киргизии с более 80% голосов

Жапаров побеждает на выборах президента Киргизии с более 80% голосов

25 дел о внутреннем терроризме возбуждено после беспорядков в Капитолии

25 дел о внутреннем терроризме возбуждено после беспорядков в Капитолии

Ким Чен Ын стал генеральным секретарем Трудовой партии КНДР

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');