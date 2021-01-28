Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:33Заразились
на 28.01В России 3 793 810+19 138В мире 100 866 032+591 368

В Москве ежедневно прививают от COVID-19 до 500 работников транспорта

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Москве каждый день прививают от коронавируса от 300 до 500 сотрудников транспортного комплекса, вакцину рядом с местом работы уже получили несколько тысяч человек, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он напомнил, что пункты вакцинации работают в транспортных депо. Ранее сообщалось, что таких депо шесть.

Заммэра добавил, что сотрудники транспортной сферы одними из первых получили право прививаться от COVID-19 - с 21 декабря.

Вакцинация в Москве началась 5 декабря. 28 января заммэра Анастасия Ракова сказала, что в городе ежедневно прививаются от коронвируса от 12 000 до 15 000 человек, а записываются от 17 000 до 25 000. Всего привились больше 320 000 человек.

Хроника коронавируса. Январь.

20
Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в мире с начала пандемии на утро четверга составило 100 866 032 случая. На фото: курьер во время сильного снегопада в Вэйхае, провинция Шаньдун, Китай.27 января. Непал начал вакцинацию против COVID-19.26 января. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 129 403. На фото: захоронение жертв COVID-19 в Малайзии.25 января. Традиционная боливийская ярмарка "Alesia Fair" состоялась в городе Эль-Альто. 22 января. Артисты труппы Cirk La Putyka выступили в витринах закрытых пабов и магазинов в центре Праги из-за ограничения работы общепита и развлекательных заведений в условиях пандемии коронавируса.21 января. После праздников в Испанию пришла третья волна коронавируса.20 января. В январе в Германии вырос уровень смертности от коронавируса. Общее число умерших составляет 47 622 человека. На фото: работа крематория в немецком Дюльмене.19 января. Строительство крупного карантинного центра для наблюдения за людьми, которые могли заразиться коронавирусом COVID-19, вступило в финальный этап в провинции Хэбэй в районе административного центра Шицзячжуан.18 января. С начала пандемии коронавируса COVID-19 число заразившихся коронавирусом в мире превысило 95 млн. На фото: тестирование в Куала-Лумпур, Малайзия.15 января. Вакцинация от коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca проходит в Личфилдском соборе в Англии.14 января. Китай сообщил о первой смерти от COVID-19 за восемь месяцев.13 января. В Боливии зафиксировано 176 761 случаев коронавируса.12 января. Палестина зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Первая партия вакцины поступит в страну в течение месяца.11 января. Новый карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции введен в Израиле.11 января. В Японии у четырех человек выявили заражение новым штаммом коронавируса COVID-19, который отличается от видов, обнаруженных ранее в Великобритании и ЮАР.8 января. Крупнейшие города Колумбии вернулись в режим изоляции после рекордного роста числа выявленных случаев коронавируса за неделю.8 января. В Панаме зафиксировано 273 037 случаев заражения COVID-19.7 января. На опустевшие улицы Дублина стали выходить лисы.6 января. Постояльцы дома престарелых в Бразилиа получили возможность безопасно обняться со своими близкими.1 января. Медицинские работники больницы Сан-Филиппо Нери в Риме отпраздновали Новый год в отделении интенсивной терапии.
Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в мире с начала пандемии на утро четверга составило 100 866 032 случая. На фото: курьер во время сильного снегопада в Вэйхае, провинция Шаньдун, Китай.
Хроника 09 января 2020 года – 28 января 2021 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус Максим Ликсутов Анастасия Ракова

Новости по теме

Новости

В Москве в ближайшие выходные не будут работать оружейные магазины

В Москве в ближайшие выходные не будут работать оружейные магазины

В Москве привлекли к ответственности 267 участников акции 23 января

Суд арестовал активиста Котова за неповиновение полиции во "Внуково"

Суд арестовал активиста Котова за неповиновение полиции во "Внуково"

Госпитализированного с COVID Василия Ланового перевели в реанимацию

Госпитализированного с COVID Василия Ланового перевели в реанимацию

Уроженцу Чечни грозит арест за драку с силовиками в Москве 23 января

В Москве предупредили о незаконности планируемой на 31 января акции

Задержан протестующий, подравшийся с росгвардейцами в Москве

Задержан протестующий, подравшийся с росгвардейцами в Москве

Участницу Pussy Riot задержали по подозрению в нарушении санитарно-эпидемических правил

В Москве арестовали напавшего на росгвардейца в ходе протеста 23 января

В Москве арестовали напавшего на росгвардейца в ходе протеста 23 января

На участников акции 23 января в Москве завели дело о нарушении антиковидных мер

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');