В Москве ежедневно прививают от COVID-19 до 500 работников транспорта

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Москве каждый день прививают от коронавируса от 300 до 500 сотрудников транспортного комплекса, вакцину рядом с местом работы уже получили несколько тысяч человек, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он напомнил, что пункты вакцинации работают в транспортных депо. Ранее сообщалось, что таких депо шесть.

Заммэра добавил, что сотрудники транспортной сферы одними из первых получили право прививаться от COVID-19 - с 21 декабря.

Вакцинация в Москве началась 5 декабря. 28 января заммэра Анастасия Ракова сказала, что в городе ежедневно прививаются от коронвируса от 12 000 до 15 000 человек, а записываются от 17 000 до 25 000. Всего привились больше 320 000 человек.