Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:49Заразились
на 24.01В России 3 719 400+21 127В мире 98 746 982+569 874

Президент Мексики заразился коронавирусом

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что заразился новым типом коронавируса COVID-19.

"С сожалением сообщаю вам, что я заразился COVID-19. Симптомы слабые, но я уже лечусь. Я как всегда оптимист. Мы все справимся. Меня будет представлять доктор Ольга Санчес Кордеро (глава МВД - ИФ) на утренних пресс-конференциях, чтобы рассказывать о нашем ежедневном прогрессе", - сообщил мексиканский лидер в своем твиттере.

Он также отметил, что будет следить за государственными делами из Национального Дворца.

Президент Мексики добавил, что на понедельник у него запланирован телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что Лопес Обрадор планирует в понедельник обсудить с президентом России вопрос поставки российских вакцин от COVID-19.

"Информирую, что президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор завтра в восемь часов утра (17:00 по Москве- ИФ) проведёт телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Речь пойдёт о развитии двусторонних отношений, а также о поставках в Мексику российских вакцин", - заявил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард в своем твиттере.

Ранее сообщалось об интересе Мексики к российской вакцине от коронавируса COVID-19 "Спутник V".

Уже несколько недель мексиканские врачи вакцинируют население от коронавируса препаратом от компаний Pfizer и BioNTech.

Мексика коронавирус Андрес Мануэль Лопес Обрадор COVID-19

Новости по теме

Новости

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с рекордным количеством спутников

В Китае из-под завалов спасены еще четверо шахтеров

В Китае из-под завалов спасены еще четверо шахтеров

США направили авианосную группу в Южно-Китайское море

В Китае спасли семерых выживших при аварии на шахте две недели назад

Что случилось этой ночью: воскресенье, 24 января

Министр обороны США подтвердил готовность поддержать Японию в конфликте с Китаем

Министр обороны США подтвердил готовность поддержать Японию в конфликте с Китаем

В Британии задумались о карантине для прибывающих из COVID-неблагополучных стран

SpaceX перенесла на сутки запуск на орбиту группы спутников

Умершие знаменитости

Умер американский тележурналист Ларри Кинг

Умер американский тележурналист Ларри Кинг

СМИ узнали, что нацгвардейцы могут остаться в Вашингтоне до марта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');