Президент Мексики заразился коронавирусом

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что заразился новым типом коронавируса COVID-19.

"С сожалением сообщаю вам, что я заразился COVID-19. Симптомы слабые, но я уже лечусь. Я как всегда оптимист. Мы все справимся. Меня будет представлять доктор Ольга Санчес Кордеро (глава МВД - ИФ) на утренних пресс-конференциях, чтобы рассказывать о нашем ежедневном прогрессе", - сообщил мексиканский лидер в своем твиттере.

Он также отметил, что будет следить за государственными делами из Национального Дворца.

Президент Мексики добавил, что на понедельник у него запланирован телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что Лопес Обрадор планирует в понедельник обсудить с президентом России вопрос поставки российских вакцин от COVID-19.

"Информирую, что президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор завтра в восемь часов утра (17:00 по Москве- ИФ) проведёт телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Речь пойдёт о развитии двусторонних отношений, а также о поставках в Мексику российских вакцин", - заявил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард в своем твиттере.

Ранее сообщалось об интересе Мексики к российской вакцине от коронавируса COVID-19 "Спутник V".

Уже несколько недель мексиканские врачи вакцинируют население от коронавируса препаратом от компаний Pfizer и BioNTech.