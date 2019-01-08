Адвокаты Рыболовлева обратятся в Европейский суд по правам человека

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Адвокаты Дмитрия Рыболовлева намерены обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с изъятием и исследованием мобильного телефона защитницы бизнесмена Татьяны Бершеды в рамках расследования уголовного дела о торговле властью.

"Исследование мобильного телефона Бершеды, а затем использование конфиденциальной информации, содержащейся в нем, в ходе судебного разбирательства представляет собой, по нашему мнению, грубое нарушение профессиональной тайны и права на неприкосновенность частной жизни. В связи с этим, мы планируем передать дело на рассмотрение в Европейском суде по правам человека, с тем, чтобы констатировать нарушение монегасскими властями основных прав обвиняемых", - сообщили "Интерфаксу" во вторник адвокаты Эрве Темима и Тома Джаккарди, представляющие интересы Рыболовлева и Бершеды.

Ранее во вторник, газета Nice Matin сообщила, что кассационный суд в Монако признал законным проведение экспертизы смс-сообщений адвоката Бершеды. Таким образом суд отказал в жалобе защиты Рыболовлева и Бершеды, настаивающей на неправомерности экспертизы телефонной переписки.

"Решение кассационного суда Монако не соответствует основополагающим принципам, регулирующим любое уголовное судопроизводство", - прокомментировали это решение Темима и Джаккарди.

В свою очередь представитель Рыболовлева Дмитрий Чечкин сообщил "Интерфаксу", что телефон "Бершеды, которую заподозрили во вмешательстве в частную жизнь и торговле влиянием, был подвергнут экспертизе очень быстро и с нарушением профессиональной тайны, а вот в отношении телефонов Ива Бувье, которого заподозрили в мошенничестве на 1 млрд долларов и отмывании денег, следствие годами не предпринимает самых элементарных действий для получения доказательств серьезнейшего преступления".

"Если Татьяну Бершеду и Дмитрия Рыболовлева подозревают в получении неких преференций от судебных органов и полиции Монако, с учетом того, как проводятся следственные действия, очевидно, что незаконные привилегии от монегасских судебных органов на самом деле получают Ив Бувье и Таня Раппо", - отметил Чечкин.

6 ноября прошлого года стало известно о задержании Рыболовлева в Монако.

Россиянин был вызван повесткой и сам явился на допрос для дачи показаний в связи с разбирательством предпринимателя с его арт-дилером Ивом Бувье, которые обвиняют друг друга в нарушении закона. В частности, вопросы у следствия вызывала переписка, обнаруженная в ходе расследования в телефоне адвоката Татьяны Бершеды. По словам его адвоката Тома Жаккарди, в отделе полиции бизнесмен провёл почти сутки. При этом он не стал отвечать ни на один вопрос следователя.

10 ноября представитель бизнесмена Чечкин сообщил, что Рыболовлев находится в Москве.

В 2017 году во французской прессе появились публикации этой переписки, которая, по утверждению, в частности, газеты "Монд", указывала на то, что Рыболовлев воспользовался своими связями в правоохранительных и судебных органах Монако, чтобы повлиять на следствие, которое ведется по его иску к Бувье.

Бизнесмен "категорически отрицает любые предположения о том, что он мог быть причастен к каким-либо неправомерным или предосудительным действиям".

Рыболовлев в 2011 году приобрел контрольный пакет акций футбольного клуба "Монако", а также потратил значительную сумму на покупку произведений искусств. В 2015 году Рыболовлев обвинил женевского арт-дилера Бувье в выставлении более высокого счета за 37 картин, в том числе авторства Пикассо, Модильяни, Ротко и Моне, что позволило швейцарцу получить переплату в размере $1 млрд.