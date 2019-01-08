Главные новости
В миреЮриста Весельницкую обвинили в США в попытке помешать раскрытию финансовых махинацийЭкономика"Газпром" сделал рождественский подарок калининградцам за $1 млрд. ОбобщениеВ миреВ Солсбери начат частичный демонтаж дома Скрипаля
В мире

Адвокаты Рыболовлева обратятся в Европейский суд по правам человека

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Адвокаты Дмитрия Рыболовлева намерены обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с изъятием и исследованием мобильного телефона защитницы бизнесмена Татьяны Бершеды в рамках расследования уголовного дела о торговле властью.

"Исследование мобильного телефона Бершеды, а затем использование конфиденциальной информации, содержащейся в нем, в ходе судебного разбирательства представляет собой, по нашему мнению, грубое нарушение профессиональной тайны и права на неприкосновенность частной жизни. В связи с этим, мы планируем передать дело на рассмотрение в Европейском суде по правам человека, с тем, чтобы констатировать нарушение монегасскими властями основных прав обвиняемых", - сообщили "Интерфаксу" во вторник адвокаты Эрве Темима и Тома Джаккарди, представляющие интересы Рыболовлева и Бершеды.

В миреРыболовлев вернулся из России в МонакоЧитать подробнее

Ранее во вторник, газета Nice Matin сообщила, что кассационный суд в Монако признал законным проведение экспертизы смс-сообщений адвоката Бершеды. Таким образом суд отказал в жалобе защиты Рыболовлева и Бершеды, настаивающей на неправомерности экспертизы телефонной переписки.

"Решение кассационного суда Монако не соответствует основополагающим принципам, регулирующим любое уголовное судопроизводство", - прокомментировали это решение Темима и Джаккарди.

В свою очередь представитель Рыболовлева Дмитрий Чечкин сообщил "Интерфаксу", что телефон "Бершеды, которую заподозрили во вмешательстве в частную жизнь и торговле влиянием, был подвергнут экспертизе очень быстро и с нарушением профессиональной тайны, а вот в отношении телефонов Ива Бувье, которого заподозрили в мошенничестве на 1 млрд долларов и отмывании денег, следствие годами не предпринимает самых элементарных действий для получения доказательств серьезнейшего преступления".

"Если Татьяну Бершеду и Дмитрия Рыболовлева подозревают в получении неких преференций от судебных органов и полиции Монако, с учетом того, как проводятся следственные действия, очевидно, что незаконные привилегии от монегасских судебных органов на самом деле получают Ив Бувье и Таня Раппо", - отметил Чечкин.

6 ноября прошлого года стало известно о задержании Рыболовлева в Монако.

Россиянин был вызван повесткой и сам явился на допрос для дачи показаний в связи с разбирательством предпринимателя с его арт-дилером Ивом Бувье, которые обвиняют друг друга в нарушении закона. В частности, вопросы у следствия вызывала переписка, обнаруженная в ходе расследования в телефоне адвоката Татьяны Бершеды. По словам его адвоката Тома Жаккарди, в отделе полиции бизнесмен провёл почти сутки. При этом он не стал отвечать ни на один вопрос следователя.

СпортБизнесмен Рыболовлев не будет продавать футбольный клуб "Монако"Читать подробнее

10 ноября представитель бизнесмена Чечкин сообщил, что Рыболовлев находится в Москве.

В 2017 году во французской прессе появились публикации этой переписки, которая, по утверждению, в частности, газеты "Монд", указывала на то, что Рыболовлев воспользовался своими связями в правоохранительных и судебных органах Монако, чтобы повлиять на следствие, которое ведется по его иску к Бувье.

Бизнесмен "категорически отрицает любые предположения о том, что он мог быть причастен к каким-либо неправомерным или предосудительным действиям".

Рыболовлев в 2011 году приобрел контрольный пакет акций футбольного клуба "Монако", а также потратил значительную сумму на покупку произведений искусств. В 2015 году Рыболовлев обвинил женевского арт-дилера Бувье в выставлении более высокого счета за 37 картин, в том числе авторства Пикассо, Модильяни, Ротко и Моне, что позволило швейцарцу получить переплату в размере $1 млрд.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Дмитрий Рыболовлев, ЕСПЧ, Татьяна Бершеда

Новости по теме

В мире
Юриста Весельницкую обвинили в США в попытке помешать раскрытию финансовых махинацийЮриста Весельницкую обвинили в США в попытке помешать раскрытию финансовых махинаций
Имя россиянки оказалось на слуху после того как стало известно об ее встрече с руководством предвыборного штаба ТрампаПодробнее
 В Солсбери начат частичный демонтаж дома СкрипаляВ Солсбери начат частичный демонтаж дома Скрипаля
Подрядчики построят герметичный каркас вокруг дома, затем будет демонтирована крышаПодробнее
 Эрдоган предостерег от вмешательства внешних сил в дела СирииЭрдоган предостерег от вмешательства внешних сил в дела Сирии
Турция хочет активно заниматься установлением порядка на севере СирииПодробнее
 Кевин Спейси отказался признавать вину в сексуальных домогательствахКевин Спейси отказался признавать вину в сексуальных домогательствах
Следующее заседание по делу состоится в мартеПодробнее
СМИ узнали о жизни Скрипалей после нападания в СолсбериСМИ узнали о жизни Скрипалей после нападания в Солсбери
Опрошенные The Daily Telegraph эксперты предположили, что Сергей Скрипаль и его дочь в Великобритании хорошо защищены и могут жить нормальной жизньюПодробнее
 Порошенко призвал церкви мира признать новую на УкраинеПорошенко призвал церкви мира признать новую на Украине
На Рождество свиток томоса об автокефалии новосозданной церкви принести в Софийский собор в КиевеПодробнее
 Трамп увидел необходимость в строительстве стальной стены на границе с МексикойТрамп увидел необходимость в строительстве стальной стены на границе с Мексикой
"Так будет надежнее и менее заметно", - сказал президент СШАПодробнее
 В Японии введен налог на выезд из страныВ Японии введен налог на выезд из страны
Им облагаются как граждане, так и туристыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Рождество - 20199 фото
07 января
Рождество - 2019
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске12 фото
01 января
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске
Уходящий год33 фото
28 декабря 2018 года
Уходящий год
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЮриста Весельницкую обвинили в США в попытке помешать раскрытию финансовых махинацийЭкономика"Газпром" сделал рождественский подарок калининградцам за $1 млрд. ОбобщениеВ миреВ Солсбери начат частичный демонтаж дома СкрипаляЭкономикаФинкомпании вывели из Великобритании более $1 трлн в ожидании BrexitВ миреЭрдоган предостерег от вмешательства внешних сил в дела СирииВ РоссииПутин рассказал, как получил звание лейтенанта

"Химки" победили "Фенербахче" в Евролиге

Подмосковный клуб прервал 12-матчевую беспроигрышную серию лидера Подробнее

Адвокаты Рыболовлева обратятся в Европейский суд по правам человека

Аэропорт "Хитроу" возобновил работу

Автодорога из Грузии в РФ закрыта из-за угрозы схода лавин

Работа лондонского аэропорта "Хитроу" прервана из-за появления беспилотника

Юриста Весельницкую обвинили в США в попытке помешать раскрытию финансовых махинаций

Юриста Весельницкую обвинили в США в попытке помешать раскрытию финансовых махинацийИмя россиянки оказалось на слуху после того как стало известно об ее встрече с руководством предвыборного штаба Трампа Подробнее

ЦСКА проиграл "Локомотиву" в матче Континентальной хоккейной лиги

Что произошло за день: вторник, 8 января

Запуск СПГ-терминала в Калининграде, укрепление рубля и демонтаж дома Скрипаля Подробнее

Откат рынка акций РФ из-за укрепления рубля сдержали выросшие внешние рынки

"Газпром" сделал рождественский подарок калининградцам за $1 млрд. Обобщение

"Газпром" сделал рождественский подарок калининградцам за $1 млрд. ОбобщениеВ регионе реализован проект по альтернативному варианту газоснабжения Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');