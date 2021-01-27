Россия вывела с территории ЦАР четыре военных вертолета

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Россия в период обострения ситуации в Центральноафриканской республике (ЦАР) в минувшем декабре направляла в республику четыре вертолета Ми-8, принадлежащие Минобороны, в настоящее время они уже выведены с территории страны, сообщили в МИД РФ.

Как говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, Москва в ответ на просьбу властей ЦАР направила в страну дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих республики, обеспечивающих безопасность накануне и в ходе всеобщих выборов, а также вертолеты Ми-8 с экипажами и обслуживающим инженерно-техническим персоналом.

На Смоленской площади добавили, что, "принимая во внимание пожелания официального Банги, а также с учетом продолжающихся боестолкновений регулярных войск ЦАР с НВФ, российской стороной принято решение пока оставить в стране" группу из 300 инструкторов.

"Со сроками ее пребывания будем определяться в зависимости от развития ситуации "на земле", а также мнения правительства ЦАР", - сказали в МИД.

В министерстве добавили, что санкции в отношении ЦАР "следует своевременно адаптировать к нуждам текущего этапа, в том числе исходя из первоочередной задачи распространения центральной власти на всю территорию страны и подавления НВФ, которые, как показали последние события, активно подпитываются извне боевиками и тяжелыми вооружениями".

"Зачастую боевики укомплектованы и вооружены гораздо лучше регулярной армии, в частности, имеют противопехотные и противотанковые мины, тяжелые минометы калибром 80 мм и 120 мм, тяжелые пулеметы, базуки и гранатометы", - сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Российская помощь для ЦАР

В республике находятся российские военные инструкторы. В марте 2018 года российский МИД сообщал, что по просьбе президента ЦАР российская сторона направляет Банги безвозмездную военно-техническую помощь, в частности, стрелковое оружие и боеприпасы, а для подготовки местных военных в страну были отправлены пятеро военных и 170 российских гражданских инструкторов. Летом 2019 года говорилось об отправке в миссию ООН в ЦАР еще одной группы российских военных.

22 декабря 2020 года МИД уведомил Совбез ООН о том, что Россия дополнительно направила в Центральноафриканскую республику 300 военных инструкторов. 27 декабря замминистра обороны России Александр Фомин сообщил, что Россия в ноябре 2020 года поставила в ЦАР бронированные разведывательные машины БРДМ-2.

21 января пресс-служба МИД сообщила, что российские военные инструкторы, направленные в ЦАР в декабре, пока останутся в стране.