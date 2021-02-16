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Посольство РФ в ЦАР заявило об отсутствии данных о пленных или убитых россиянах

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Банги не получало информации о гибели или взятии в плен российских граждан на территории Центральноафриканской республики, сообщили в дипмиссии.

"Источником распространения этой информации стал оппозиционный новостной ресурс "Корбо ньюс" (Corbeau News Centrafrique - ИФ)", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе посольства.

"Напомним, что бои в Бамбари ведутся между частями правительственной армии и боевиками "Коалиции патриотов за перемены"", - добавили в пресс-службе посольства.

Ранее центральноафриканский портал Corbeau News со ссылкой на представителя "Коалиции патриотов за перемены" сообщил о том, что повстанцы 10 февраля убили нескольких граждан РФ и взяли в плен еще одного. По данным ресурса, убитые и взятые в плен россияне были наемниками.

Ситуация в ЦАР обострилась после президентских выборов 27 декабря. 18 января Конституционный суд ЦАР утвердил переизбрание президента Фостена Арканжа Туадеры. Повстанцы, которые контролируют примерно две трети территории страны, отказались признать переизбрание Туадеры и начали наступление на столицу. Сторонники Туадеры обвинили экс-президента Франсуа Бозизе в том, что он способствовал эскалации насилия. 22 января в ЦАР на 15 суток был объявлен режим ЧС.

Власти ЦАР ведут с мятежниками борьбу, в частности, пользуясь поддержкой миротворческого контингента ООН.

В республике также находятся российские военные инструкторы. В марте 2018 года МИД РФ сообщал, что по просьбе президента ЦАР Россия направляет Банги безвозмездную военно-техническую помощь, в частности, стрелковое оружие и боеприпасы. Сообщалось также, что для подготовки местных военных в страну были отправлены пятеро военных и 170 российских гражданских инструкторов. Летом 2019 года сообщалось об отправке в миссию ООН в ЦАР еще одной группы российских военных.

22 декабря 2020 года МИД уведомил Совбез ООН о том, что Россия дополнительно направила в ЦАР 300 военных инструкторов. 27 декабря замминистра обороны РФ Александр Фомин сообщил, что Россия в ноябре 2020 года поставила в ЦАР бронированные разведывательные машины БРДМ-2.

21 января пресс-служба МИД РФ сообщила, что российские военные инструкторы, направленные в ЦАР в декабре, пока останутся в стране.

ЦАР РФ

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