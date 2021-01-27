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Британские парламентарии обвинили главу HSBC в попустительстве Китаю

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Британские законодатели подвергли критике главного исполнительного директора HSBC Holdings Plc Ноэля Куинна в связи с позицией, которую занял банк, поддержавший введение Пекином закона о национальной безопасности для Гонконга.

HSBC ведет деятельность в Гонконге с момента его создания в 1865 году британскими банкирами с целью финансирования торговли между Азией и Западом.

В ходе слушаний, прошедших в комитете по международным делам парламента Великобритании, Куинна обвинили в попустительстве Китаю, а также в игнорировании факта подрыва демократии и верховенства права в Гонконге, пишет The Wall Street Journal.

Член британского парламента от Лейбористской партии Крис Брайант заявил, что действия HSBC могут расцениваться как "помощь и содействие одному из крупнейших в мире наступлений на демократию".

Протесты в Гонконге

Как сообщалось, в прошлом году Китай принял закон о национальной безопасности для Гонконга, объяснив это необходимостью восстановления порядка в городе после года массовых протестов.

Власти Великобритании, а также США и других западных стран выступили резко против принятия Китаем нового закона. Они считают, что это нарушает условия соглашения между КНР и Великобританией от 1997 года. По этому договору, контроль над Гонконгом был передан Китаю с сохранением широкой автономии города до 2047 года.

Питер Вон, являющийся главой бизнеса банка HSBC в Азиатско-Тихоокеанском регионе, летом прошлого года подписал петицию в поддержку действий Китая по введению закона.

Куинн, стремясь защитить действия HSBC в Гонконге, заявил, что он не может комментировать вопросы демократии, поскольку является банкиром, а не политиком.

"Я тоже болею душой за Гонконг, - сказал он. - Я могу делать только то, что может банк, как глава банка, для поддержки клиентов. Мы делали это в период пандемии. Мы делали это в период беспорядков, и я намерен продолжать помогать людям в Гонконге".

По его словам, ситуация с безопасностью в Гонконге не контролировалась до принятия Китаем закона о нацбезопасности в Гонконге. "Лично я и мои коллеги чувствовали это на себе", - заявил он.

HSBC активно развивал сотрудничество с Китаем в последние несколько десятилетий, открывая в стране розничные отделения. Он также запустил СП с местной компанией в сфере операций с ценными бумагами, как только Пекин начал открывать свой финансовый сектор для иностранных инвесторов.

Банк старался оставаться вне политики в Гонконге, и в 2019 году, когда город был охвачен массовыми протестами, призывал к мирному решению противоречий и соблюдению верховенства закона. Однако, когда HSBC в конце 2019 года закрыл банковский счет, использовавшийся для финансирования протестной активности, протестующие начали громить его отделения и залили красной краской пару бронзовых львов, находящихся на входе в гонконгскую штаб-квартиру банка.

В конце прошлого года HSBC также заблокировал счета одного из лидеров гонконгской оппозиции Теда Хуэй, который был вынужден эмигрировать в Великобританию в декабре.

Куинн, отвечая на вопрос о блокировке счетов оппозиционера, заявил, что это решение не было политически мотивированным. "Мы блокируем счета, поскольку мы обязаны делать это по требованию правоохранительных органов, которые ведут свои расследования", - сказал он.

В январе Куинн лично написал оппозиционеру, чтобы объяснить причины блокировки его счетов, сообщил сам Хуэй на своей странице в фейсбуке.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли, что в какой-то момент HSBC будет готов уйти из Гонконга из-за причин геополитического характера или изменения правовой системы, Куинн ответил, что банк "даже не близок к этой точке в данный момент" и "слишком привержен сохранению своего наследия и истории".

На долю Гонконга приходится основная часть прибыли HSBC. При этом банк зарегистрирован в Великобритании, сохраняет штаб-квартиру в Лондоне, и его деятельность регулируется Банком Англии.

HSBC Великобритания Гонконг Ноэль Куинн Китай

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