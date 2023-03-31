На главу HSBC подали в суд из-за выдачи кредита друзьям

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Главу британского HSBC Holdings Plc Ноэля Куинна обвинили в оказании давления на персонал банка ради открытия кредитной линии на 40 млн фунтов стерлингов ($49 млн) в пользу девелоперской компании Mar City, где работала его дочь, сообщает MarketWatch.

Бывшие акционеры Mar City Тони и Мэгги Райан на этой неделе подали иск против HSBC и самого девелопера. По их словам, банк использовал кредитную линию для получения контроля над компанией и доведения ее до банкротства. Кроме того, их "давний друг" Куинн с этой же целью уговорил Тони и Мэгги взять кредит на 10 млн фунтов.

Акции Mar City торговались на AIM, площадке для небольших растущих компаний Лондонской фондовой биржи (LSE). В 2016 году компания перешла под внешнее управление.

Ранее истцы уже пытались добиться взыскания ущерба, сообщает Bloomberg. Тогда судья счел их обвинения безосновательными, однако должен был взять самоотвод. Суд апелляционной инстанции указал на то, что принадлежащая судье и его супруге студия йоги была заемщиком HSBC.

Банк утверждал, что неоднократно пытался помочь Mar City реструктурировать долг.