Что случилось этой ночью: четверг, 28 января

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Полиция провела 15 обысков по делу о нарушении санитарных правил 23 января. Полицейские изымали телефоны, компьютеры и флэшки. В среду по итогам обысков задержали троих оппозиционеров.

– Республиканцы не будут предлагать Трампу баллотироваться в президенты. Партия не может запретить Трампу сделать это, но его кандидатуру не собираются поощрять. Незадолго до отставки его заблокировали в американских социальных сетях.

– МВД запретило ретушировать фотографии для паспортов. Для цветных фотографий нельзя будет пользоваться цветными контактными линзами. Пользователи сайта "Госуслуги" смогут приостановить процедуру получения паспорта на 30 дней.

– МОК пока не принял решение по зрителям на Играх в Токио. Глава Комитета Томас Бах хотел бы видеть зрителей на трибунах. Игры состоятся летом этого года.