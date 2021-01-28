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Участницу Pussy Riot задержали по подозрению в нарушении санитарно-эпидемических правил

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Полиция задержала участницу группы Pussy Riot Марию Алехину по подозрению в нарушении санитарно-эпидемического режима на акции 23 января, сообщил "Интерфаксу" в четверг ее адвокат Геннадий Федоров.

Алехину задержали на 48 часов. Она стала третьей задержанной по делу о нарушении санитарно-эпидемического режима. Ранее полиция задержала брата Алексея Навального Олега и его сторонницу Любовь Соболь.

В РоссииПолиция провела 15 обысков по делу о нарушении санитарных правил 23 январяПолиция провела 15 обысков по делу о нарушении санитарных правил 23 январяЧитать подробнее

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли в субботу во многих городах страны, в том числе в Москве.

После акции полиция Москвы возбудила дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий)". По данным МВД, "организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции".

Накануне вечером по этому делу провели не менее 15 обысков, в том числе дома у оппозиционера Алексея Навального и его брата Олега. Обыски прошли в студии канала "Навальный.Live", в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в РФ иностранным агентом) и в квартире юриста ФБК Любови Соболь.

В ходе обысков сотрудники полиции изымали технику: телефоны, компьютеры, флэш-накопители. Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Мария Алехина Pussy Riot

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