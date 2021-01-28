МВД запретило ретушировать фотографии для паспортов

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Новый административный регламент министерства внутренних дел (МВД) РФ по выдаче и замене российских паспортов уже вступил в силу, одним из нововведений является запрет на обработку и ретуширование фотографий для документа, сообщила в четверг "Российская газета".

"Вступил в силу новый административный регламент МВД по выдаче и замене российских паспортов. Одно из главных новшеств - уточненные требования к фотографии для документа. По новым правилам запрещена даже минимальная обработка и ретушь фото", - говорится в публикации.

В административном регламенте МВД подчеркивается, что "не допускается представление фотографии гражданина с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки. На изображении должны быть достоверно отображены все особенности лица фотографируемого", пишет газета.

Кроме того, новые правила запрещают использование цветных контактных линз при фотографировании для получения паспорта. Еще один важный пункт - запрет на снимки в форменной одежде. Такой прием любят использовать аферисты, отмечается в статье.

Также нельзя фотографироваться на паспорт в верхней одежде и в шарфах, закрывающих часть подбородка. Головной убор допускается только по религиозным убеждениям и при условии, что он не скрывает овал лица. При этом, согласно административному регламенту МВД, фотография в паспорте должна "соответствовать возрасту гражданина на день подачи заявления". Снимок может быть черно-белым или цветным, уточняет издание.

В административном регламенте МВД имеется нововведение для граждан, оформляющих паспорт через сайт госуслуг. Для них предусмотрена возможность приостановления процедуры оформления паспорта на срок не более 30 календарных дней, сообщается в публикации. Это произойдет в случае неявки заявителя в подразделение по вопросам миграции в течение трех календарных дней после его приглашения на прием.

Также изменились форма заявления на получение паспорта РФ и реквизиты госпошлин. И появилась возможность оформить на период изготовления паспорта временное удостоверение личности, уточняет издание.

Газета сообщает, что административный регламент МВД вступил в силу 11 января 2021 года. Но напомнить о нем в министерстве внутренних дел РФ решили сейчас, когда граждане в связи с ослаблением антикоронавирусных мер безопасности активно принялись менять и получать новые паспорта. Разъяснения о новых требованиях в последние дни стали активно публиковать пресс-службы региональных главков МВД, пишет "Российская газета".