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СМИ сообщили о планах ЕС ограничить экспорт COVID-вакцин в Великобританию

СМИ сообщили о планах ЕС ограничить экспорт COVID-вакцин в Великобританию
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Руководство Евросоюза рассматривает вопрос об ограничении экспорта в Великобританию заказанной ею и производимой в Бельгии вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech, сообщает Independent со ссылкой на письмо главы Евросовета Шарля Мишеля.

Как утверждается, он изучает эту возможность с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на фоне дефицита вакцин от коронавируса. Дефицит возник из-за сокращения поставок в ЕС вакцины, разработанной англо-шведской компанией AstraZeneca, на 67% в первом квартале текущего года.

Одной из причин сокращения поставок в Евросоюз является то, что AstraZeneca активизирует обеспечение вакциной Великобританию, где производится часть препарата. В компании объясняют решение тем, что контакт на британские поставки был заключен раньше, чем с ЕС.

Как сообщает агентство Dow Jones, Европа уже отстает от Великобритании и США, которые, по данным Оксфордского университета, вакцинировали 11,3% и 7,1% своего населения соответственно. В ЕС вакцинировано всего 2,2 % из 450 миллионов человек населения.

Евросоюз закупает вакцины для стран-членов централизованно. Он заказал 2,3 млрд доз у шести производителей, поставив целью вакцинировать 70% взрослого населения к лету.

Европа пока официально не одобрила выпуск в обращение вакцины AstraZeneca, но, как ожидается, это произойдет в пятницу.

Соглашение о покупке 300 млн доз вакцины AstraZeneca было подписано в августе с опционом еще на 100 млн, примерно через три месяца после того, как соглашение с компанией подписала Великобритания.

У ЕС есть еще более крупный контракт с Pfizer-BioNTech, но поставки препарата также задерживаются.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 29 января 2021 годаПандемия коронавируса
ЕС Великобритания AstraZeneca Коронавирус

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