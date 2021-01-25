ЕС не согласен с изменениями в поставках вакцин компанией AstraZeneca

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Власти ЕС выступают против внесения изменений в процесс поставок вакцины от коронавируса COVID-19, о которых ранее объявила компания-производитель препарата AstraZeneca, заявила на брифинге в понедельник член Еврокомиссии по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис.

По ее словам, в прошлую пятницу AstraZeneca "внезапно проинформировала Еврокомиссию и государства-члены ЕС, что в ближайшие недели она планирует поставить существенно меньше доз вакцины, чем было согласовано и объявлено".

Новое расписание она назвала неприемлемым. Кириакидис подчеркнула, что ЕС ранее финансировал разработку вакцины и ее производство, сделал предзаказ для как можно более быстрых поставок вакцины, и теперь Брюссель хочет "полного выполнения контракта".

Кириакидис подчеркнула, что власти ЕС хотят знать, какую часть произведенного препарата и кому поставляла AstraZeneca. Она отметила, что пока что полученные от AstraZeneca ответы не являются удовлетворительными.

В свою очередь глава службы официальных представителей Еврокомиссии Эрик Мамер раньше сообщил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила по телефону с генеральным директором AstraZeneca.