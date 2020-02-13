Киев планирует подсчитать население Донбасса и Крыма со спутника

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В правительстве Украины изучают возможность проведения переписи населения в Крыму и в Донбассе при помощи спутника.

Министр кабмина Дмитрий Дубилет в эфире "Украинского радио" сообщил, что для подсчета количества населения "на оккупированных территориях" планируется проект спутниковой съемки, который он уже обсуждал с некими представителями ООН.

"Мы как раз встречались с представителями ООН, которые будут помогать нам с проектом спутниковой съемки, который является очень сложным", - сказал министр. По словам Дубилета, пока трудно определить, насколько точно можно оценить с помощью спутников или каких-то других инструментов численность населения в Крыму и на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей.

Министр напомнил, что подобный проект проводили в Афганистане, где значительная часть территории не контролируется властью. Дубилет также сообщил, что сейчас в правительстве нет консолидированного решения относительно того, как будет происходить перепись. Тем не менее он надеется, что за 1-2 месяца исследование завершится и можно будет сделать оценку по отдельным населенным пунктам.

В январе 2020 года Дубилет озвучил данные электронной переписи, согласно которым численность населения Украины составила 37 млн 289 тыс. человек (по состоянию на 1 декабря 2019). Система подсчета, по которой проводилась пробная перепись, вызвала критические замечания.