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Совет Европы привел статистику по жалобам Навального в ЕСПЧ

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека на данный момент вынес постановления по семи делам, в которых заявителем был политик Алексей Навальный; коммуницированы и остаются на рассмотрении еще девять жалоб от него, говорится в справке, подготовленной пресс-службой Совета Европы.

Пока Комитету министров Совета Европы (КМСЕ) на контроль исполнения переданы шесть постановлений ЕСПЧ. Седьмое было вынесено в ноябре 2020 года и пока не стало окончательным. Если до апреля 2021 года не будет получено запроса на направление его в Большую палату, оно также станет окончательным и будет передано на контроль КМСЕ, отмечается в документе.

Еще 14 заявлений переданы в ЕСПЧ, но пока не рассмотрены им, в том числе жалоба на недостаточное расследование покушения на убийство.

28 января Мособлсуд признал законным решение Химкинского гоорсуда об аресте Навального до 15 февраля. Политик и его защита считают арест незаконным.

Адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил "Интерфаксу", что защита продолжит добиваться освобождения оппозиционера, в том числе через ЕСПЧ: "Пойдем и в кассацию и ЕСПЧ, везде пойдем".

Адвокат Ольга Михайлова отметила, что "особых надежд на освобождение Навального никто не питал". При этом она рассчитывает, что Европейский суд встанет на их сторону, так как считает, что в отношении ее подзащитного были нарушены целый ряд статей Европейской Конвенции по защите прав человека и основных свобод, в том числе право на свободу и на справедливое судебное разбирательство.

Возвращение Навального

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ЕСПЧ Совет Европы Алексей Навальный Мособлсуд Вадим Кобзев Ольга Михайлова

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