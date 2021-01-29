Европейский регулятор одобрил вакцину AstraZeneca от коронавируса

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Европейское агентство лекарственных средств (EMA) дало разрешение на применение вакцины производства англо-шведской компании AstraZeneca, говорится в пресс-релизе ведомства.

"EMA рекомендовала выдать условное регистрационное удостоверение для вакцины AstraZeneca от COVID-19 с целью предотвратить коронавирус COVID-19 у лиц от 18 лиц и старше", - говорится в документе.

Это уже третья вакцина, получившая одобрение в ЕС. До этого европейский регулятор сертифицировал препараты производства компаний Pfizer-BioNTech и Moderna.

"С этим третьим одобренным (препаратом - ИФ) мы еще больше расширили выбор вакцин, доступных для ЕС и государств - членов Европейской экономической зоны для борьбы с пандемией и защиты их граждан", - приводятся в пресс-релизе слова исполнительного директора EMA Эмер Кук.

Согласно документу, к выводам о безопасности и эффективности вакцины AstraZeneca в предотвращении заражения COVID-19 специалисты пришли на основании анализа клинических испытаний в Великобритании, Бразилии и ЮАР. В испытаниях принимали участие примерно 24 тыс. человек.

Вакцина AZD1222 разработана специалистами AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Она является векторной вакциной. Принцип действия векторных вакцин заключается в том, что они содержат ослабленный безобидный вирус и ген коронавируса нового типа.

Евросоюз в соответствии с ранее подписанным соглашением должен получить примерно 80 млн доз вакцины в первом квартале этого года. Но есть опасения, что он получит менее половины этого количества, что связано с производственными вопросами.

Ранее еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидис направила письмо с просьбой более подробных объяснений после того, как AstraZeneca внесла изменения в процесс поставок вакцины от COVID-19: она поставит существенно меньше доз, чем было согласовано изначально.

По ее словам, ЕС ранее финансировал разработку вакцины и ее производство, сделал предзаказ для как можно более быстрых поставок вакцины, и теперь Брюссель хочет "полного выполнения контракта". Она добавила, что "в будущем все компании, производящие на территории ЕС вакцины от COVID-19, будут обязаны заблаговременно предоставлять уведомления о том, собираются ли они экспортировать вакцины" за пределы ЕС.