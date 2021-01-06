Регулятор ЕС одобрил использование вакцины Moderna против COVID-19

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в среду рекомендовало применение американской вакцины Moderna для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

"Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало разрешить выпуск на рынок вакцины Moderna для предотвращения коронавирусной инфекции COVID-19 у людей в возрасте от 18 лет", - говорится в сообщении в твиттере агентства.

📢 EMA has recommended granting a conditional marketing authorisation for COVID-19 Vaccine Moderna to prevent #COVID19 in people from 18 years of age: https://t.co/l9KMZlx7wa pic.twitter.com/BdvXanjOHN — EU Medicines Agency (@EMA_News) January 6, 2021

"EMA оценило вакцину Moderna как безопасную и эффективную, - написала в твиттере председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. - Сейчас мы полным ходом работаем над тем, чтобы утвердить ее и сделать доступной в ЕС".

Good news for our efforts to bring more #COVID19 vaccines to Europeans!

@EMA_News assessed that the @moderna_tx vaccine is safe & effective.



Now we are working at full speed to approve it & make it available in the EU. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 6, 2021

Исполнительный директор EMA Эмер Кук со своей стороны заявила, что вакцина Moderna станет еще одним инструментом "для преодоления нынешней чрезвычайной ситуации" с пандемией COVID-19.

"Дана вторая положительная рекомендация по вакцине всего лишь через год после объявления ВОЗ о пандемии", - заявила она, чьи слова приводятся в сообщении на сайте EMA.

Отмечается, что комитет агентства по лекарственным средствам для человека "тщательно оценил данные о качестве, безопасности и эффективности вакцины и на основе консенсуса рекомендовал Европейской комиссии предоставить официальное разрешение о ее выпуске на рынок".