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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:33Заразились
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Германия заказала вакцины от коронавируса "про запас"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сообщил, что правительство уже сделало заказ на вакцины от коронавируса на 2022 год, чтобы иметь запас для сохранения иммунитета населения против вариантов COVID-19.

"Сейчас мы фактически заказываем дополнительные вакцины на 2022 год, чтобы хотя бы некоторые из них были под рукой", - сказал он, общаясь онлайн с медработниками.

Шпан отметил, что "никто не знает, понадобится ли нам это".

По его словам, производственные мощности сейчас расширяются, "мы заказываем вакцины в качестве меры предосторожности".

Министр признал, что начало кампании вакцинации было трудным, но сказал, что основные поставщики вакцин - Moderna, Pfizer и AstraZeneca - обязались доставить следующие 5 млн доз в Германию к 22 февраля.

Пандемия коронавируса

Ранее AstraZeneca заявила, что сократит поставки препарата в Евросоюз на 67% в первом квартале этого года, поскольку связана соглашением с Великобританией, заключенным на два месяца раньше, чем с ЕС.

Поставки вакцины Pfizer также задерживаются.

В интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung Шпан не исключил возможность экстренного применения российской и китайской вакцин от вируса, отметив, что единственным критерием является их одобрение медицинским регулятором ЕС - Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA).

В то же время, по данным агентства Dow Jones, Европа уже отстает от Великобритании и США, которые, по данным Оксфордского университета, вакцинировали 11,3% и 7,1% своего населения, соответственно. В ЕС вакцинировано всего 2,2% из 450 млн населения.

Евросоюз закупает вакцины для стран-членов централизованно. Он заказал 2,3 млрд доз у шести производителей, поставив целью вакцинировать 70% взрослого населения к лету. Как отметил Dow Jones, "цель, которая кажется все более недостижимой".

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 31 января 2021 годаПандемия коронавируса
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