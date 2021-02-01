Локдаун в Израиле продлен до утра 5 февраля

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Израиля в воскресенье продлило локдаун до утра 5 февраля, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху одобрило продление пятинедельной изоляции до пятницы, 5 февраля. Также было принято решение об увеличении вдвое штрафов для нарушителей режима изоляции до 10 тыс. шекелей (более $3 тыс.).

Согласно новому запрету, люди не могут отходить от своих домов дальше одного километра. Исключения сделаны для тех, кто выходит на работу, идет на вакцинацию или за продуктами. Супермаркеты продолжат работать в обычном режиме.

Собираться на открытом воздухе могут до десяти человек, а в помещениях - до пяти. Это ограничение распространяется и на синагоги. Также запрещено ходить в гости.

Общественный транспорт будет работать в сокращенном формате.

Кроме того, продлен запрет на работу аэропорта Бен Гурион до полуночи 7 февраля. Закрытыми остаются и наземные пограничные переходы.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Израиле зарегистрировано 643 тыс. 435 случаев коронавируса COVID-19, скончались 4 тыс. 796 человек.