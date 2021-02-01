Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 04:03Заразились
на 31.01В России 3 850 439+18 359В мире 102 583 819+514 596

Локдаун в Израиле продлен до утра 5 февраля

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Израиля в воскресенье продлило локдаун до утра 5 февраля, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху одобрило продление пятинедельной изоляции до пятницы, 5 февраля. Также было принято решение об увеличении вдвое штрафов для нарушителей режима изоляции до 10 тыс. шекелей (более $3 тыс.).

Согласно новому запрету, люди не могут отходить от своих домов дальше одного километра. Исключения сделаны для тех, кто выходит на работу, идет на вакцинацию или за продуктами. Супермаркеты продолжат работать в обычном режиме.

Собираться на открытом воздухе могут до десяти человек, а в помещениях - до пяти. Это ограничение распространяется и на синагоги. Также запрещено ходить в гости.

Общественный транспорт будет работать в сокращенном формате.

Кроме того, продлен запрет на работу аэропорта Бен Гурион до полуночи 7 февраля. Закрытыми остаются и наземные пограничные переходы.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Израиле зарегистрировано 643 тыс. 435 случаев коронавируса COVID-19, скончались 4 тыс. 796 человек.

Хроника 09 января 2020 года – 01 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Израиль Коронавирус

Новости по теме

Новости

Военные задержали госсоветника Мьянмы и других высших чиновников

Военные задержали госсоветника Мьянмы и других высших чиновников

Что произошло за день: воскресенье, 31 января

Испания выдала РФ экс-бизнесмена, обвиняемого в неуплате 2,8 млрд руб. налогов

IKEA выкупила в США почти 4,5 тысячи га леса для сохранения экосистемы

IKEA выкупила в США почти 4,5 тысячи га леса для сохранения экосистемы
Пандемия коронавируса

Эксперты ВОЗ посетят рынок в китайском Ухане

Китай временно закрыл въезд в страну иностранцам из Канады

Китай временно закрыл въезд в страну иностранцам из Канады

Что случилось этой ночью: воскресенье, 31 января

Байден представит концепцию своей внешней политики в понедельник

Источник сообщил о поставке "Спутника V" в ДНР

Что произошло за день: суббота, 30 января

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');