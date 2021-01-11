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Израиль рассчитывает получать до 700 000 доз вакцины Pfizer в неделю

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Израиль рассчитывает получать в неделю от 400 000 до 700 000 доз вакцины от коронавируса от Pfizer и BioNTech, это следует из условий договора, подписанного с компаниями на прошлой неделе, сообщил Channel 12 со ссылкой на источники. Об этом пишет The Times of Israel.

Поставки продолжатся до завершения вакцинации взрослого населения страны. Газета отмечает, что стабильные поставки вакцины - преимущественно от Pfizer - могут способствовать тому, что Израиль станет первой страной в мире, где будет привито все население.

По сведениям Channel 12, руководители системы здравоохранения стремятся довести количество прививок в стране до 200 000 доз в день.

С 12 января в Израиле право привиться от коронавируса получат все граждане старше 55 лет. Первую дозу вакцины получили уже три четверти израильтян из возрастной группы 60+.

По данным на воскресенье, первые дозы вакцины получили 1 870 652 жителя страны.

Президент Израиля Реувен Ривлин 10 января получил вторую дозу вакцины от Pfizer, первый укол ему сделали за три недели до этого. Две дозы вакцины уже получили премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр здравоохранения Йоэль Эдельштейн.

Власти Израиля одобрили применение в стране и вакцины от американской Moderna.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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