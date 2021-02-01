Нидерланды 8 февраля решат, допускать ли экспертов "Алмаз-Антея" к обломкам MH17

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Нидерландский окружной суд 8 февраля объявит о решении по поводу ряда запросов защиты по делу о крушении пассажирского самолета MH17 на востоке Украины.

"Суд обсудит эти вопросы. Мы озвучим решение 8 февраля на заседании, которое начнется в 14:00 (16:00 по Москве)", - заявил судья Хендрик Стинхюйс.

Защита, в частности, добивается того, чтобы представитель концерна ВКО "Алмаз-Антей" получил возможность осмотреть обломки самолета, хранящиеся в Нидерландах. В прокуратуре выступили против этой инициативы, пояснив, что этот осмотр лишь приведет к затягиванию дела. По мнению прокуроров, смысла проводить такой осмотр нет, так как обломки уже осмотрели другие эксперты. Кроме того, возможность осмотреть обломки получила и сторона защиты.

Однако адвокаты одного из фигурантов дела Олега Пулатова подчеркнули, что сами они, без сопровождения экспертов, вряд ли способны получить нужную информацию при осмотре обломков. Они подчеркнули, что их запрос совершенно не затянет судебный процесс, так как представители "Алмаз-Антея", как ожидается, и так прибудут в Нидерланды позже в этом году, чтобы ответить на вопросы суда. В ходе этой поездки специалисты могли бы и изучить обломки.

Также защита просит приобщить к материалам дела отчет компании "Алмаз-Антей" о повреждениях на MH17.

Адвокаты Пулатова призвали суд пересмотреть принятое ранее решение и согласиться запросить у украинской стороны данные с радаров, возможно, способные прояснить произошедшее с MH17. В прокуратуре заявили, что не понимают, почему защита не требует то же самое и от российской стороны, однако адвокаты напомнили, что суд призвал их не заниматься рассмотрением альтернативных теорий, объясняющих трагедию с самолетом. Российские данные, по их словам, могли бы пролить свет как раз на альтернативные объяснения, и поэтому суду они не будут полезны при обсуждении версии, на которой остановилась международная группа следователей.

Еще один вызвавший споры вопрос – требование защиты добавить в материалы дела новые фото разбившегося самолета. Адвокаты уверены, что это нужно сделать, так как в распоряжении следователей сейчас есть далеко не все детали авиалайнера. Фотографии же дали бы дополнительную информацию о тех деталях, которые не удалось вывезти с места крушения.

Крушение и расследование

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Расследование причин катастрофы ведет совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года следствие по делу о катастрофе обнародовало выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а ранее объявило о принадлежности этого "Бука". По данным ССГ, это ракетная установка российской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске, которая была передана ополченцам.

В 2019 году следственная группа официально назвала четверых обвиняемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они, как сообщалось, в суд не явились. Пулатов на данный момент – единственный фигурант дела, отправивший на слушания своих адвокатов. Именно эта версия произошедшего передана в нидерландский суд следователями.

Официальные представители РФ неоднократно отвергали утверждения о причастности России к крушению малазийского авиалайнера на востоке Украины.