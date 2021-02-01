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Нидерланды 8 февраля решат, допускать ли экспертов "Алмаз-Антея" к обломкам MH17

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Нидерландский окружной суд 8 февраля объявит о решении по поводу ряда запросов защиты по делу о крушении пассажирского самолета MH17 на востоке Украины.

"Суд обсудит эти вопросы. Мы озвучим решение 8 февраля на заседании, которое начнется в 14:00 (16:00 по Москве)", - заявил судья Хендрик Стинхюйс.

Защита, в частности, добивается того, чтобы представитель концерна ВКО "Алмаз-Антей" получил возможность осмотреть обломки самолета, хранящиеся в Нидерландах. В прокуратуре выступили против этой инициативы, пояснив, что этот осмотр лишь приведет к затягиванию дела. По мнению прокуроров, смысла проводить такой осмотр нет, так как обломки уже осмотрели другие эксперты. Кроме того, возможность осмотреть обломки получила и сторона защиты.

Однако адвокаты одного из фигурантов дела Олега Пулатова подчеркнули, что сами они, без сопровождения экспертов, вряд ли способны получить нужную информацию при осмотре обломков. Они подчеркнули, что их запрос совершенно не затянет судебный процесс, так как представители "Алмаз-Антея", как ожидается, и так прибудут в Нидерланды позже в этом году, чтобы ответить на вопросы суда. В ходе этой поездки специалисты могли бы и изучить обломки.

Также защита просит приобщить к материалам дела отчет компании "Алмаз-Антей" о повреждениях на MH17.

Адвокаты Пулатова призвали суд пересмотреть принятое ранее решение и согласиться запросить у украинской стороны данные с радаров, возможно, способные прояснить произошедшее с MH17. В прокуратуре заявили, что не понимают, почему защита не требует то же самое и от российской стороны, однако адвокаты напомнили, что суд призвал их не заниматься рассмотрением альтернативных теорий, объясняющих трагедию с самолетом. Российские данные, по их словам, могли бы пролить свет как раз на альтернативные объяснения, и поэтому суду они не будут полезны при обсуждении версии, на которой остановилась международная группа следователей.

Еще один вызвавший споры вопрос – требование защиты добавить в материалы дела новые фото разбившегося самолета. Адвокаты уверены, что это нужно сделать, так как в распоряжении следователей сейчас есть далеко не все детали авиалайнера. Фотографии же дали бы дополнительную информацию о тех деталях, которые не удалось вывезти с места крушения.

Крушение и расследование

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

В миреЗащита Пулатова получила право осмотреть обломки самолета рейса MH17Читать подробнее

Расследование причин катастрофы ведет совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года следствие по делу о катастрофе обнародовало выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а ранее объявило о принадлежности этого "Бука". По данным ССГ, это ракетная установка российской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске, которая была передана ополченцам.

В 2019 году следственная группа официально назвала четверых обвиняемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они, как сообщалось, в суд не явились. Пулатов на данный момент – единственный фигурант дела, отправивший на слушания своих адвокатов. Именно эта версия произошедшего передана в нидерландский суд следователями.

Официальные представители РФ неоднократно отвергали утверждения о причастности России к крушению малазийского авиалайнера на востоке Украины.

Финальный отчет по MH-17

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Международная группа экспертов, ведущая расследование причин крушения "Боинга" "Малазийских авиалиний" на востоке Украины, пришла к выводу, что лайнер 17 июля 2014 года был сбит ракетой ЗРК "Бук"Согласно данным доклада Совета по безопасности Нидерландов, ракета поразила кабину пилота с левой стороны. После взрыва ракеты головная часть самолета отделилась от фюзеляжа.Ракета ЗРК "Бук", которой 17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит лайнер "Малайзийских авиалиний", была выпущена с территории площадью 320 кв. км на востоке Украины, утверждается в докладе Совета по безопасности НидерландовТочное местонахождение ЗРК "Бук" не указывается.Кроме того, в докладе отмечено, что катастрофа произошла в условиях, когда Украина не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий на востоке страны"Боинг" авиакомпании "Малазийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донбассе на территории, контролируемой ополченцами. На борту лайнера находились 298 человек: 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.Расследование катастрофы возглавили Нидерланды. В этой стране проводятся два параллельных расследования. Одно из них, результаты которого представлены, - под эгидой Совета по безопасности Нидерландов и нацелено на выявление технических причин катастрофы. В то же время генпрокуратура Нидерландов проводит другое расследование, уголовное, призванное выявить конкретных виновных в трагедии. Представители России в этом расследовании не участвуют.
Международная группа экспертов, ведущая расследование причин крушения "Боинга" "Малазийских авиалиний" на востоке Украины, пришла к выводу, что лайнер 17 июля 2014 года был сбит ракетой ЗРК "Бук"
Нидерланды MH17 Алмаз-Антей

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