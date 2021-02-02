В Берлине высказались против идеи США снабдить "Северный поток 2" механизмом отключения

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Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст считает неприемлемой идею США снабдить газопровод "Северный поток 2" механизмом отключения.

"Привнесенную сейчас США идею механизма отключения, который мог бы остановить доступ газа из России при определенных условиях, я решительно отвергаю", - говорится в заявлении Эрнста, во вторник поступившем в "Интерфакс".

Ранее газета Handelsblatt сообщила, что США заинтересованы в идее снабдить газопровод "Северный поток 2" механизмом отключения. По информации издания, таким образом поставки газа через газопровод могут быть остановлены в случае, если "Москва попытается надавить на Украину ограничением поставок газа" через имеющийся транзитный газопровод.