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В Берлине высказались против идеи США снабдить "Северный поток 2" механизмом отключения

В Берлине высказались против идеи США снабдить "Северный поток 2" механизмом отключения
Фото: Jens Büttner/picture alliance via Getty Images

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст считает неприемлемой идею США снабдить газопровод "Северный поток 2" механизмом отключения.

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"Привнесенную сейчас США идею механизма отключения, который мог бы остановить доступ газа из России при определенных условиях, я решительно отвергаю", - говорится в заявлении Эрнста, во вторник поступившем в "Интерфакс".

Ранее газета Handelsblatt сообщила, что США заинтересованы в идее снабдить газопровод "Северный поток 2" механизмом отключения. По информации издания, таким образом поставки газа через газопровод могут быть остановлены в случае, если "Москва попытается надавить на Украину ограничением поставок газа" через имеющийся транзитный газопровод.

Германия США Северный поток 2

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