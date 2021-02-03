США будут мешать строительству "Северного потока 2" не только санкциями

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Введение санкций - лишь один из инструментов влияния на ситуацию вокруг строительства газопровода "Северный поток 2", заявил в среду представитель Госдепа США Нед Прайс.

По его словам, Соединенные Штаты могут также обсуждать тему газопровода с союзниками и партнерами и убеждать их, что "Северный поток 2" является невыгодным им проектом.

Прайс пояснил, что администрация США "будет следить за процессом строительства и сертификации" и решать, нужны ли еще санкции.

Представитель Госдепартамента напомнил, что американская администрация не считает "Северный поток 2" выгодным для Европы проектом. Кроме того, по мнению Госдепа, этот газопровод стал бы ударом для Украины.