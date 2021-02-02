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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:58Заразились
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Мексика закупит несколько миллионов доз "Спутника V"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Мексика подписала контракт на покупку российской вакцины против коронавируса "Спутник V" и в ближайшие месяцы ожидает поставки миллионов ее доз, сообщает во вторник издание El Financiero со ссылкой на заявление заместителя министра здравоохранения Уго Лопеса-Гателя.

"Вчера министр (здравоохранения - ИФ) Хорхе Алькосер подписал контракт (на поставку - ИФ) "Спутник V"", - сказал он.

Министр пояснил, что его страна рассчитывает в феврале получить 400 тыс. доз этой вакцины, в марте - миллион доз, а в апреле - 6 млн, сообщает газета.

В конце января Лопес-Гатель говорил, что экстренное использование "Спутникв V" должно быть разрешено в Мексике в течение нескольких дней.

Хроника 09 января 2020 года – 02 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Уго Лопес Гатель Мексика Коронавирус Спутник V

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