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"Спутник V" одобрят в Мексике в ближайшие дни

"Спутник V" одобрят в Мексике в ближайшие дни
Фото: Zuma\TASS

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель заявил, что экстренное использование российской вакцины "Спутник V" против коронавируса должно быть разрешено в течение нескольких дней.

Он отметил, что комитет в составе мексиканского регулятора здравоохранения - Агентства по надзору за здоровьем (Cofepris) дал положительную оценку препарата.

Прибытие первых партий российской вакцины в Мексику еще не подтверждено, сказал чиновник. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что первые 200 тыс. доз могут прибыть на следующей неделе.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии COVID-19 в Мексике выявлено 1,77 млн случаев заражения, от связанных с инфекцией заболеваний скончались более 150 тыс. человек.

Мексика

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