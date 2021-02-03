Байден посетил церемонию прощания с офицером полиции Капитолия

Джо Байден с женой на церемонии прощания Фото: Pool / Pool via Getty Images

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден во вторник вечером посетил церемонию прощания с офицером полиции Капитолия США Брайаном Сикником, который был смертельно ранен во время нападения на здание Конгресса 6 января.

Байден и первая леди Джилл Байден прибыли в Капитолий около 22 часов. Останки полицейского были выставлены в ротонде здания Конгресса США.

Президент и первая леди несколько мгновений стояли перед урной c прахом Сикника.

Сикник был смертельно ранен во время беспорядков в Капитолии 6 января, когда толпа сторонников Трампа ворвалась в здание, пытаясь оспорить результаты президентских выборов. В результате беспорядков погибли пять человек.