Команду защиты Трампа в процессе по импичменту возглавят два адвоката

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Дэвид Шон и Брюс Кастор возглавят юридическую команду Дональда Трампа во время процесса по импичменту в Сенате, сообщает телеканал CNN со ссылкой на офис экс-президента США.

"Шон уже работал с 45-м президентом и другими советниками, чтобы подготовиться к предстоящему судебному разбирательству. Шон и Кастор согласны с тем, что этот импичмент является неконституционным. Это факт, с которым согласились во время голосования на прошлой неделе 45 сенаторов", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что два ведущих адвоката команды, назначенной защищать Трампа на процессе по импичменту в Сенате, Бутч Бауэрс и Дебора Барбери отказались участвовать в процессе.

Также CNN отмечал, что команду Трампа покинули еще несколько защитников. По данным источников телеканала, к Бауэрсу и Барбери присоединились Джош Ховард, Джонни Гассер и Грег Харрис. По сведениям телеканала, одной из причин ухода пяти адвокатов стало желание Трампа сосредоточить защитников на его заявлениях о фальсификации выборов, а не на конституционности осуждения бывшего президента.

На прошлой неделе 45 сенаторов-республиканцев признали процесс импичмента незаконным. Только пятеро их однопартийцев высказались за законность импичмента.

Эксперты отмечают, что Сенат в феврале вряд ли поддержит решение Палаты представителей объявить Трампу импичмент, поскольку для этого потребуется согласие двух третей сенаторов.

По мнению конгрессменов-демократов и некоторых республиканцев, Трамп несет ответственность за штурм Капитолия его сторонниками 6 января, поскольку незадолго до этого в своем выступлении призывал не прекращать борьбу. По мнению демократов, именно этот призыв и подтолкнул протестующих против результатов президентских выборов к агрессивным действиям.