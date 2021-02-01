Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 04:03Заразились
на 31.01В России 3 850 439+18 359В мире 102 583 819+514 596

Команду защиты Трампа в процессе по импичменту возглавят два адвоката

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Дэвид Шон и Брюс Кастор возглавят юридическую команду Дональда Трампа во время процесса по импичменту в Сенате, сообщает телеканал CNN со ссылкой на офис экс-президента США.

"Шон уже работал с 45-м президентом и другими советниками, чтобы подготовиться к предстоящему судебному разбирательству. Шон и Кастор согласны с тем, что этот импичмент является неконституционным. Это факт, с которым согласились во время голосования на прошлой неделе 45 сенаторов", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что два ведущих адвоката команды, назначенной защищать Трампа на процессе по импичменту в Сенате, Бутч Бауэрс и Дебора Барбери отказались участвовать в процессе.

Также CNN отмечал, что команду Трампа покинули еще несколько защитников. По данным источников телеканала, к Бауэрсу и Барбери присоединились Джош Ховард, Джонни Гассер и Грег Харрис. По сведениям телеканала, одной из причин ухода пяти адвокатов стало желание Трампа сосредоточить защитников на его заявлениях о фальсификации выборов, а не на конституционности осуждения бывшего президента.

На прошлой неделе 45 сенаторов-республиканцев признали процесс импичмента незаконным. Только пятеро их однопартийцев высказались за законность импичмента.

Эксперты отмечают, что Сенат в феврале вряд ли поддержит решение Палаты представителей объявить Трампу импичмент, поскольку для этого потребуется согласие двух третей сенаторов.

По мнению конгрессменов-демократов и некоторых республиканцев, Трамп несет ответственность за штурм Капитолия его сторонниками 6 января, поскольку незадолго до этого в своем выступлении призывал не прекращать борьбу. По мнению демократов, именно этот призыв и подтолкнул протестующих против результатов президентских выборов к агрессивным действиям.

США Дональд Трамп

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 31 января

Испания выдала РФ экс-бизнесмена, обвиняемого в неуплате 2,8 млрд руб. налогов

IKEA выкупила в США почти 4,5 тысячи га леса для сохранения экосистемы

IKEA выкупила в США почти 4,5 тысячи га леса для сохранения экосистемы
Пандемия коронавируса

Эксперты ВОЗ посетят рынок в китайском Ухане

Китай временно закрыл въезд в страну иностранцам из Канады

Китай временно закрыл въезд в страну иностранцам из Канады

Что случилось этой ночью: воскресенье, 31 января

Байден представит концепцию своей внешней политики в понедельник

Источник сообщил о поставке "Спутника V" в ДНР

Что произошло за день: суббота, 30 января

Пандемия коронавируса

Зеленский пообещал бесплатную вакцинацию от COVID-19 на Украине

Зеленский пообещал бесплатную вакцинацию от COVID-19 на Украине
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');