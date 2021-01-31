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Трамп на сенатском процессе по импичменту лишился двух защитников

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Команда, назначенная защищать бывшего президента США Дональда Трампа на процессе по импичменту в Сенате, попала в сложное положение после того, как два адвоката вышли из ее состава, сообщают СМИ со ссылками на информированные источники.

Причины такого решения юристов из Южной Каролины Бутча Бауэрса и Деборы Барбери не приводятся, однако отмечается, что это "было их совместное решение".

Как сообщалось, процесс импичмента Трампа в Сенате должен начаться на неделе, стартующей 8 февраля.

"На самом деле 45 сенаторов уже проголосовали за то, что это неконституционно. Мы проделали большую работу, но еще не приняли окончательного решения по нашей юридической команде, которое будет принято в ближайшее время", - заявил советник Трампа Джейсон Миллер.

Он отметил, что "усилия демократов по импичменту президента, который уже покинул свой пост, абсолютно неконституционны и так вредны для нашей страны".

Телеканал CNN, комментируя складывающуюся накануне процесса ситуацию, отмечает: "Республиканцы в Сенате критикуют его (Трампа - ИФ), ничего, однако, не предпринимая в надежде установить дистанцию между собой и бывшим президентом. Но они не допускают также никаких высказываний, которые могли бы вызвать негативную реакцию со стороны Трампа и его ярых сторонников. Многие говорят, что нужно что-то делать с тем, что совершил Трамп, но делать это должны не они".

На этой неделе, как сообщалось, 45 сенаторов-республиканцев признали процесс импичмента незаконным и только пятеро их однопартийцев высказались за законность импичмента

Эксперты отмечают, что такой результат свидетельствует: шансы на то, что Сенат в феврале поддержит решение Палаты представителей объявить Трампу импичмент, невысоки - для этого потребуется согласие двух третей сенаторов.

По мнению конгрессменов-демократов и некоторых республиканцев, Трамп несёт ответственность за штурм Капитолия его сторонниками 6 января, поскольку незадолго до этого президент в своем выступлении призывал не прекращать борьбу. По мнению демократов, именно этот призыв и подтолкнул протестующих против результатов президентских выборов к агрессивным действиям.

США Дональд Трамп

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