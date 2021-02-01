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Медведев счел беспорядки в Капитолии расплатой за вмешательство США в дела других стран

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Беспорядки в Капитолии 6 января стали своеобразной расплатой для США, пытающихся устраивать "цветные революции" в других странах, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Мы прекрасно понимаем, что это в известной степени расплата за то, что американцы традиционно поддерживали различные выступления, так называемые "цветные революции", которые вели к нелегитимной, незаконной смене власти в других странах, считали это абсолютно нормальным, если это отвечает американским интересам", - сказал он в интервью "Интерфаксу" и ряду российских СМИ.

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При этом, отметил Медведев, когда подобные беспорядки произошли в самих США, американские власти квалифицировали их как государственное преступление, арестовали множество людей, возбудили сотни уголовных дел и жестко взяли ситуацию под контроль.

"Так что в известной степени это то, что американцам вернулось в виде вот такого рода выступлений", - сказал он.

Вместе с тем зампред Совбеза РФ заявил, что события в Капитолии не могут быть поводом для злорадства.

"Это просто означает, что и вне рубежей, за пределами своей страны нужно вести честный курс и не пытаться нелегитимными способами менять власть, устраивать всякие майданы, потом хлопать тому, что произошла незаконная смена власти и те, кто пришёл к власти, допустим, пытаются задружиться с американцами. Ничего хорошего из этого, как правило, не получается", - сказал он.

Штурм Капитолия

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Дмитрий Медведев США

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