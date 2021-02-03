Берлин сообщил о переговорах о возможном производстве "Спутника V" в ФРГ

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и институт имени Гамалеи начали переговоры с немецким биофармацевтическим предприятием IDT Biologika, сообщила "Интерфаксу" в среду представитель Минздрава ФРГ Дорис Берве-Шухт.

"Известно, что институт Гамалеи и руководство Российского фонда прямых инвестиций заинтересованы в партнере для возможного производства (вакцины "Спутник V" - ИФ) и вступили в контакт с IDT Biologika. Содержание или подробности конфиденциальных переговоров неизвестны", - сказала собеседница агентства.

Она напомнила, что на минувших выходных глава министерства Йенс Шпан выразил готовность использовать российский препарат в случае его допуска на европейский лекарственный рынок.

"Необходим регулярный допуск в соответствии с европейским правом. Если вакцина безопасна и действенна, неважно, в какой стране она произведена, то она, конечно, может помочь в подавлении пандемии", - сказал Шпан в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Ранее в среду также стало известно, что Шпан допустил возможность производства на немецкой территории "Спутника V". "По словам министра здравоохранения Йенса Шпана, федеральное правительство проводит проверку того, есть ли в Германии мощности по производству российской вакцины "Спутник V", - написала газета Die Zeit.