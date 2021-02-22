В некоторых частях Германии возобновили работу школы

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Сотни тысяч немецких школьников вернулись к учебному процессу в школах, несмотря на ситуацию с коронавирусом, передают в понедельник европейские СМИ.

Так, сегодня с дистанционной учебы к обычной вернулись школьники 10 из 16 федеральных земель Германии, а также в Берлине.

Большинство школ ввели меры осторожности, направленные на снижение вероятности заражения коронавирусом. В ряде школ классы поделили наполовину, а также обязали учащихся носить маски вне учебных аудиторий. В Берлине ученики начальной школы должны будут носить маски и во время занятий. В Саксонии классы поделили на небольшие группы.

Власти многих федеральных земель собираются ввести регулярное тестирование учителей на COVID-19.

В Германии с начала пандемии выявили более 2,3 млн заражений COVID-19, скончались среди них 68,4 тыс. человек.