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США призвали Россию освободить американцев Рида и Уилана

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Вашингтон призывает Россию освободить американских граждан Тревора Рида и Пола Уилана, заявила в среду представитель Белого дома Дженнифер Псаки.

"Мы установили каналы связи с Россией на нескольких уровнях - у нас есть утвержденный Сенатом госсекретарь, у нас есть советник по национальной безопасности и несколько высокопоставленных сотрудников в Госдепартаменте, и мы вновь используем возможность призвать Россию к скорому освобождению обоих: господина Рида и Пола Уилана", - сказала Псаки.

В Мосгорсуде в среду должны были заслушать жалобу на приговор Рида, но слушание отложили.

В среду посол США в РФ Джон Салливан также призвал немедленно освободить студента Рида. Салливан отметил, что "это дело является приоритетным и для президента США Джо Байдена, и для госсекретаря Тони Блинкена".

В июле 2020 года Рида приговорили к девяти годам колонии общего режима за применение насилия в отношении представителей власти.

Согласно фабуле дела, 16 августа 2019 года в полицию поступило сообщение, что возле дома №106 на Ленинградском шоссе мужчина ругается с двумя женщинами. Прибывший экипаж патрульно-постовой службы попытался успокоить мужчину, однако тот проявил агрессию и оказал сопротивление полицейским.

Патрульные силой усадили задержанного в служебный автомобиль и доставили в отдел МВД по Левобережному району. По пути задержанный напал на водителя, ударил его напарника, создав аварийную ситуацию на дороге. В суде Рид не признал вину и заявил, что не помнит произошедшего, поскольку был пьян.

Гражданин США Пол Уилан был осужден в России за шпионаж к 16 годам колонии. Он отбывает наказание в колонии N17 в Мордовии. Вину Уилан не признал, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеется на обмен.

США Россия Тревор Рид Пол Уилан

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