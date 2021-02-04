Цена Brent превысила $59 за баррель впервые с 20 февраля

Фото: Ian Forsyth/Getty Images

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают дорожать. Цена барреля Brent превысила отметку в $59 впервые с 20 февраля 2020 года.

К 11:00 по московскому времени, апрельские фьючерсы торговались на на лондонской бирже ICE Futures у $58,85 за баррель, что на $0,39 (0,67%) выше уровня закрытия предыдущей сессии (до $58,46 за баррель). Однако до этого времени цена контракта поднималась до $59,04 за баррель.

Котировки нефти поддержало заявление министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) о важности незамедлительного ускорения балансировки нефтяного рынка. Комитет также заявил, что спрос на нефть в ближайшее время останется неопределенным, но распространение вакцин будет способствовать его росту.