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Brent подешевела до $58,15 за баррель

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к снижению после взлета до годовых максимумов.

К 18:30 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,31 (0,53%) к уровням закрытия среды и торговались у $58,15 за баррель. В ходе торгов четверга цена контракта взлетала выше уровня в $59 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,31 (0,56%), до $55,38 за баррель.

Поддержку рынку в среду оказало заявление министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), в котором была подчеркнута важность незамедлительного ускорения балансировки нефтяного рынка, сообщал Bloomberg.

JMMC также заявил по итогам заседания в среду, что спрос на нефть в ближайшее время останется неопределенным, но распространение вакцин будет способствовать его росту.

В заявлении JMMC также был отмечен факт "существенной добровольной корректировки добычи" Саудовской Аравией, которая началась в феврале и продлится до конца марта. Как сообщалось ранее, Саудовская Аравия планирует в феврале-марте дополнительно сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки.

Аналитик AxiCrop Стивен Иннс сказал MarketWatch, что позитивные комментарии ОПЕК+ способствовали росту котировок, несмотря на укрепление доллара и данные Министерства энергетики США о менее существенном, чем ожидалось, снижении запасов нефти в стране.

Минэнерго в среду сообщило, что коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 29 января, уменьшились на 994 тыс. баррелей - до 475,66 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на 2,3 млн баррелей, аналитики, опрошенные S&P Global Platts, - на 2,4 млн баррелей.

Хотя снижение запасов не оправдало прогнозов, оно все же свидетельствует о сокращении избытка предложения на рынке, отмечают аналитики ANZ, на которых ссылается S&P Global Platts.

В то же время аналитики Saxo Bank не ожидают значительного повышения цен до 2022 года или даже до 2023 года, учитывая, что мировой спрос на нефть по-прежнему остается ниже уровней, наблюдавшихся до пандемии.

"В текущем квартале, вероятно, марка Brent будет устойчиво торговаться между $50 и $55 за баррель, а затем укрепление фундаментальной обстановки позволит ей пойти в сторону $65", - пишет глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен.

Brent WTI США Минэнерго коронавирус ОПЕК

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