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Brent подорожала до $57,67 за баррель

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают умеренно расти в среду после скачка до максимума более чем за год накануне. Цены поддерживают ожидания, что усилия, принимаемые странами-членами ОПЕК и другими производителями для ограничения добычи, приведут к уменьшению мировых запасов, пишет Dow Jones.

К 8:15 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,21 (0,37%), до $57,67 за баррель. Во вторник Brent подорожала на $1,11 (2%) - до $57,46 за баррель.

К этому времени мартовские фьючерсы на WTI дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,18 (0,33%), до $54,94 за баррель. За предыдущую сессию контракт вырос в цене на $1,21 (2,3%),- до $54,76 за баррель.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) в среду проведут заседание, на котором обсудят состояние рынка и исполнение сделки. Накануне технический комитет констатировал, что сделка ОПЕК+ в декабре была исполнена на 99%, при этом страны ОПЕК исполнили сделку на 103%, а не-ОПЕК - на 93%.

Комитет собирается каждый месяц. Решение о квотах на февраль и март было принято на январском заседании сразу на два месяца. Согласно решению ОПЕК+, все страны ОПЕК+ сохраняют январские уровни добычи, Россия может повысить добычу нефти на 65 тыс. б/с, Казахстан - на 10 тыс. б/с. На такие же объемы указанные страны могут повысить добычу и в марте.

Поддержку нефтяному рынку также оказали данные Американского института нефти (API).

Согласно докладу API, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 29 января, снизились на 4,26 млн баррелей после падения на 5,27 млн неделей ранее. Снижение было отмечено вторую неделю подряд. Аналитики в среднем ожидали увеличения запасов на 0,37 млн баррелей, пишет Trading Economics.

Тем временем запасы бензина, по данным API, снизились на 240 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,62 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 1,885 млн баррелей. Минэнерго США обнародует свои данные о запасах позднее в среду.

Росту котировок также способствует улучшение настроений инвесторов на фоне новостей о вакцинации от коронавируса в США в последние недели и усилий администрации президента США Джо Байдена по принятию новых масштабных стимулирующих мер, отмечают эксперты Axi.

Brent WTI ОПЕК+ США Джо Байден API

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