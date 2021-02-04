The Times сообщила о требовании мафии Неаполя к скорым

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Итальянская мафия потребовала от водителей автомобилей скорой помощи не включать сирены и мигалки, чтобы не смущать наркоторговцев. Британская The Times пишет, что подобный инцидент, в частности, произошел в субботу, 30 января, когда двое представителей уличной банды остановили скорую и пригрозили водителю, что убьют его, если он не выключит сирену.

Схожие жалобы от водителей и медработников поступали и из других районов города.

Местные кланы недовольны сиренами и мигалками, поскольку уличные торговцы наркотиками могут перепутать их с полицейскими машинами.

Как пишет The Times, водители скорых теперь просят обеспечить им защиту полиции. Один из местных медиков заявил, что автомобили скорой помощи в районах Санита и Траиано теперь включают сирену только после того, как покидают территорию, контролируемую бандами.

Отмечается, что за последние три года в Неаполе было зафиксировано 300 случаев насилия в отношении медиков.