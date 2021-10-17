Во Франции задержали преступную группировку, связанную с "русскоязычной мафией"

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Французские стражи порядка пресекли деятельность преступной группировки, имеющей, по их данным, отношение к "русскоязычной мафии", сообщила в воскресенье Национальная жандармерия Франции.

"Жандармы, поисково-спасательное подразделение города Амьен и Центральное управление по борьбе с преступностью (OCLDI) остановили деятельность транснациональной преступной структуры", - говорится в заявлении жандармерии, опубликованном в твиттере.

По данным следователей, они имели дело с "армянскими и грузинскими" преступными группировками, "связанными с русскоязычной мафией".

В результате операции стражей порядка удалось задержать 37 человек. Жандармы провели обыски на 61 объекте.

В заявлении, преступная группировка занималась контрабандой сигарет и угнанных автомобилей.